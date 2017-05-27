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Doğalgaz kutusundaki yangın korkuttu
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Doğalgaz kutusundaki yangın korkuttu

İstanbul Bağcılar'da bir apartman girişinde bulunan doğalgaz kutusunda meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Patlamaların meydana geldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Bağcılar'da bir apartman girişinde bulunan doğalgaz kutusunda meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Patlamaların meydana geldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Bağcılar, Mimarsinan Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 04.00 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir apartmanın girişinde bulunan doğalgaz kutusunda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonucunda doğalgaz kutusu alev alev yanmaya başladı. Alevlerin binaya sirayet ettiğini gören apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, doğalgaz hattının kesilmesi için İGDAŞ ekipleri de olay yerine çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın bölgedeki doğalgazın kesilmesiyle kontrol atına alındı. Yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken park halinde bulunan bir otomobil tamamen yandığı görüldü.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında apartman sakini olduğu öğrenilen bir vatandaşın canını hiçe sayarak alevlere yaklaşması ise paniğe neden oldu. Ekiplerin uyarılarına aldırış etmeden yangının merkezine doğru ilerleyen vatandaşın dengesini kaybederek yere düşmesi yürekleri ağza getirdi. Bir süre sonra vatandaş ikna edilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Yangın esnasında apartman sakinleri büyük panik yaşarken kimi vatandaşların ise yaşanan olay karşısında gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Meydana gelen yangında şans eseri yaralı ya da can kaybı yaşanmazken park halinde bulunan bir otomobilin kullanılamaz hale geldiği görüldü. Yangın nedeniyle apartmanda maddi hasar meydana geldi.
(Oğuzcan Yazar/İHA)

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