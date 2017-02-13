Doğalgaz kesintisiyle ilgili 4 gözaltı

Samsun'da doğalgaz ana hat borusunun delinmesi sonucu yaşanan kesintiyle ilgili, aralarında şantiye şefinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Samsun'da doğalgaz ana hat borusunun delinmesi sonucu yaşanan kesintiyle ilgili, aralarında şantiye şefinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
Samsun Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Samsun'da doğalgaz borusunun zarar görmesinden sorumlu tutulan şantiye şefi dahil 4 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.