13.02.2017 09:22 Doğalgaz kesintisiyle ilgili 4 gözaltı

Samsun'da doğalgaz ana hat borusunun delinmesi sonucu yaşanan kesintiyle ilgili, aralarında şantiye şefinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. Samsun'da doğalgaz ana hat borusunun delinmesi sonucu yaşanan kesintiyle ilgili, aralarında şantiye şefinin de bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Samsun Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Samsun'da doğalgaz borusunun zarar görmesinden sorumlu tutulan şantiye şefi dahil 4 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.



