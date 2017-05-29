Doğalgaz borusunu patlatıp takla attı

Bursa'da bayan sürücünün çarptığı doğalgaz borusu patladı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobil içerisinde bulunan aile çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Bursa'da bayan sürücünün çarptığı doğalgaz borusu patladı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobil içerisinde bulunan aile çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Fatma S. idaresindeki 16 TE 066 plakalı araç ara sokakta direksiyon hakimiyetine kaybedince bir evin doğalgaz borusuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle patlayan doğalgaz borusu çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşatırken, Fatma S.'nin kullandığı otomobil yan yattı. Otomobil içerisinden çıkamayan Fatma S. ve ailesi çevredeki vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve Bursagaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, Bursagaz ekipleri dağıtım kutusuna müdahale ederek gazı kesti. Korku dolu anların yaşandığı olay güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

