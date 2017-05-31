Doğal taş rezervinin yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye'de

4 milyar metreküp işletilebilir mermer, 2,8 milyar metreküp işletilebilir traverten, 1 milyar metreküp granit rezervi bulunmakta olan Türkiye, dünya doğal taş rezervinin yaklaşık yüzde 40'ına sahip ülke konumunda.

4 milyar metreküp işletilebilir mermer, 2,8 milyar metreküp işletilebilir traverten, 1 milyar metreküp granit rezervi bulunmakta olan Türkiye, dünya doğal taş rezervinin yaklaşık yüzde 40'ına sahip ülke konumunda.

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye dünya doğal taş rezervinin yaklaşık yüzde 40'ına sahip ülke konumunda bulunuyor. Türkiye'de 4 milyar metreküp işletilebilir mermer, 2,8 milyar metreküp işletilebilir traverten, 1 milyar metreküp granit rezervi bulunmakta. Uluslararası alanda doğal taş, mermer, granit sektörünü bir araya getirecek fuar için çalışmaları devam ediyor. 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde ilki Antalya'da gerçekleştirilecek olan Marble Show Antalya- Doğaltaş, Mermer, Proje ve Teknolojileri fuarı için hazırlıklar son sürat sürüyor.

Yerli ve yabancı katılımcılar projelerde doğal taş ve mermer kullanımını artırmak amacıyla mimarlar, iç mimarlar, tasarımcılar, müteahhitler ve devam eden otel, AVM ve inşaat proje sahipleri doğaltaş ve mermer sektöründeki firmalar ile Antalya'da buluşacaklar.

Türkel fuarcılık A.Ş yetkililerinden alınan bilgiye göre fuar kapsamında Trend Arena'da yapılacak sergi ve sunumlar, saygın mimar ve akademisyenlerin konuşmacı olacağı seminerler ve paneller 40 ülkeden 280 kişilik alım heyeti ziyaretleri, zengin B2B programları ile ayrı bir renk ve boyut kazandırıyor. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Türk Mermer Maden Vakfı, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından desteklenen; ulusal ve uluslar arası doğal taş portalları işbirliği ile gerçekleşecek.

