Doğal şifa kaynağı tehlike altında

Türkiye'de kum üzerinde nadir olarak Karacabey'de yetişen şifa deposu karabaş otu, vatandaşlar tarafından yok ediliyor. Köylüler, damar açıcı olarak bilinen karabaş otunun sadece çiçeğinin kopartılmasını, kökünden sökülmemesini gerektiğini dile getirdi.

Türkiye'de kum üzerinde nadir olarak Karacabey'de yetişen şifa deposu karabaş otu, vatandaşlar tarafından yok ediliyor. Köylüler, damar açıcı olarak bilinen karabaş otunun sadece çiçeğinin kopartılmasını, kökünden sökülmemesini gerektiğini dile getirdi.

Kalp damarı açıcı özelliğinin yanı sıra birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılan karabaş otu, Türkiye'de kum üzerinde yetişen lavanta türünden endemik bir bitki. Spazm çözücü, ağrı kesici, mikrop öldürücü, safra artırıcı, idrar söktürücü, tansiyon düşürücü ve tonik, iştah açıcı özelliklere de sahip olan karabaş otu, romatizma ağrılarında ve migren tedavisinde de farklı lokal kullanımları mevcut.

Karacabey Yeniköy'de hayvancılık yapıldığını belirten Kemal Sevinç, "Gelen vatandaşlar buranın güzelliğine hayran kalıyor. Hayvanlar karabaş otunu yemiyor. Diplerinde bulunan otları yiyor. İnsanlar ise kökünden kopararak zarar veriyor. 7 kilometre alanda bulunan bu otların izne tabi olarak toplanmasını istiyoruz. Ayrıca toplanırken sadece çiçeklerinin alınmasını, kökünden koparılmamasını istiyoruz. Çünkü kökünden koparıldığında bir daha çıkmıyor. Ama çiçeği koparılınca bir sonraki dönemde yine bulunduğu yerden bitiyor" dedi.

Sevinç, "Elinde izin belgesiyle gelenlerin bazılarının nadir bulunan bu karabaş otunu kökünden kopardığını gördük. Yetkililer buna bir an evvel çare bulmalı. Köylüler olarak bizim bu otları bilinçli olarak toplamamız daha doğru" diye konuştu.

Mehmet Düzen ise, bir çok derde deva olan karabaş otunun koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

(Alper Tüydeş - Abdullah Çibir/İHA)