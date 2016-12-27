27.12.2016 12:26 Doğadaki sahipsiz eşekler aç bırakılmadı

-Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gölcük Tabiat Parkına bırakılan eşekleri kış şartlarında aç bırakmadı. Gölcük Tabiat Parkındaki eşeklere Yakaören Köyü Muhtarlığı ile işbirliğinde yem ve saman verildi. -Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gölcük Tabiat Parkına bırakılan eşekleri kış şartlarında aç bırakmadı. Gölcük Tabiat Parkındaki eşeklere Yakaören Köyü Muhtarlığı ile işbirliğinde yem ve saman verildi.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü doğaya bırakılmış sahipsiz hayvanlara ilgisiz kalmıyor. Gölcük Tabiat Parkına bırakılan sahipsiz eşeklere Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlüğü ekipleri tarafından yem ve saman verildi. Zorlu kış şartları altında hayvanların kışı rahat geçirebilmeleri için Isparta Şube Müdürlüğü ve Yakaören Muhtarlığı işbirliğinde eşekler besleniyor. Isparta DKMP Şube Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Tüm halkımızı bu bağlamda sahipsiz hayvanları yalnız bırakmamaya davet ediyoruz" denildi.

