07.01.2017 12:34 Doğada yemleme çalışması

Ardahan'da, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, toprağın karla kaplanması nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Ardahan'da, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, toprağın karla kaplanması nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.



Ardahan'da olumsuz hava koşulları, yaban hayatını etkilemesi üzerine, Posof ilçe kaymakamlığı hareket geçti. İlçede Kaymakam Enver Yılmaz, Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve protokol, yaban hayvanlarının imdadına yetişti. Protokol, ilçenin Eminbey Köyü dağlık alanlarında belirlenen alanlara sakatat, yem ve ot bıraktı.



Doğal yaşamın popilasyonu için çalıştıklarını belirten Kaymakam Yılmaz, biz canlıya değer veren bir medeniyetin mensubuyuz dedi.



Yılmaz, "Öncelikle başta şehitlerimiz olmak üzere, gazilerimizi aynı şeklide anıyoruz. Onlar olmazsa devletimizin ve milletimizin bağımsızlığı söz konusu olamaz. Bugünkü çalışmamıza gelince de ilçemizin protokolü ve vatandaşımızla birlikte yaptık. Orman ve Su Ardahan Şube Müdürlüğü'nün de desteği ile yaban hayatını canlı tutmak amacıyla çalışma yaptık. Amacımız bu yıl sert geçen kış şartlarında yaban hayatının olumsuz etkilenmesini önlemektir. Biz canlıya değer veren bir medeniyetin mensubuyuz. Bu sorumluluk bilinci ile hareket ediyoruz. Doğadaki tüm canlıları korumak için çalışıyoruz. Bu çalışmamıza vatandaşımızın da destek için elinden geleni yapacağından şüphemiz yok."



Ardahan Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Temel Şimşek ise, il geneli karacalara 700 kilogram ot, kuşlara 2 ton buğday, kurt ve tilki gibi hayvanlar için ise 1,5 ton parça tavuk alımı yapıldığını söyleyerek, "İlk etapta bu kadar, ancak bu ilerleyen zamanlarda duruma göre değişebilir. Yeter ki, doğal yaşamımızı koruyalım. Gerektiğinde daha fazlasını dağıtacağız. Çünkü bizim buradaki tek gayemiz yaban hayvanlarının popilasyonunu attırmaktır." şeklide konuştu.

