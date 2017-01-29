Doğa yürüyüşünde dev Türk bayrağı açtılar

Kumluca Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen, 'Kumluca Karacaören'i keşfediyor' doğa yürüyüşüne katılanlar, birlik ve beraberlik için bin metrekarelik Türk bayrağı açtı.

Kumluca Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen, "Kumluca Karacaören'i keşfediyor" doğa yürüyüşüne katılanlar, birlik ve beraberlik için bin metrekarelik Türk bayrağı açtı.

Kumluca'da gerçekleştirilen "Kumluca Karacaören'i keşfediyor" doğa yürüyüşü Cumhuriyet Meydanında başladı. Yürüyüşe Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Meydanından otobüslerle yürüyüşün başlama noktasına gelen vatandaşlar buradan yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki yol güzergahında Alakır Çayı kenarından yürüyüşe başladı.

Ormanlık alandan geçen yolda süren yürüyüş boyunca jandarma, zabıta ve sağlık ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, yürüyüş sonunda katılımcılar Karacaören Mahallesi Karabük mevkiine ulaştı. Burada yürüyüşe katılanları Karacaören Mahallesi Muhtarı Yusuf Uysal ve mahalle sakinleri karşıladı. Yürüyüşe katılanlara Kumluca Belediyesi ve Karacaören Mahallesi Muhtarlığı tarafından hazırlanan mercimek çorbası, pişi, peynir, zeytin, domates, salatalık ve çay'dan oluşan kahvaltı ikram edildi. Yapılan duanın ardından, yürüyüşe katılanlar, birlik ve beraberlik mesajı vermek, içlerindeki bayrak sevgisini anlatmak amacıyla bin metrekare büyüklüğünde dev Türk Bayrağı açtı.

Belediye olarak her ay farklı bir yere gerçekleştirdikleri keşif ve doğa yürüyüşlerinin bir yenisini daha gerçekleştirdiklerini ifade eden Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, "Bir önceki yürüyüşümüzde, katılımcılar şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim okumuşlardı. Bu yürüyüşümüzde ise dev Türk bayrağı açtılar. Doğa yürüyüşlerimize 7'den 70'e herkes katılıyor. Bugünkü yürüyüşümüze de yaklaşık bin kişi katıldı. Ben Karacaören Mahallesi Muhtarlığına, mahalle sakinlerine, yürüyüşe katılan vatandaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yürüyüşe katılan diğer katılımcılarda, bu tür etkinliklerin çok güzel olduğunu ve devam etmesini istediklerini belirterek, yürüyüşlerde birlik ve beraberlik ruhunun geliştirdiklerini ve farklı insanlarla bir araya gelerek kaynaştıklarını bildirdiler. Bu tür organizasyonların devam etmesini istediklerini belirten katılımcılar, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini belirttiler.

(Ramazan Sarıkayalı / İHA)