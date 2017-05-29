Doğa tahribatına dikkat çekmek isterken doğaya zarar verdiler

Danimarka'da gerçekleştirilen açık hava sergisi halkın ve çevrecilerin tepkisini çekti.

Danimarka'da gerçekleştirilen açık hava sergisi halkın ve çevrecilerin tepkisini çekti.

Bu yıl Avrupa Kültür başkenti unvanını elinde bulunduran Danimarka'nın ikinci büyük kenti Aarhus'ta doğa tahribatına dikkat çekmek amacıyla plaj ve yol arasında kalan çimenlik bölüm pembe ve beyaz boya ile boyandı. Sanat eserini hazırlayan boyacıların özel giysiler ve kasklar taşıması kullanılan boyanın zararlı madde olduğunu gözler önüne sererken, sanat eserinin neyi amaçladığı sorgulanmaya başladı. Aros Sanat Müzesi yetkilileri, Alman sanatçı Katharina Grosse tarafından hazırlanan ve "The Garden" adındaki açık hava sergisinin parçası olan boyalı sergi için Aarhus Belediyesinden izin alındığını, sergi sonunda gerekli temizliğin yapılacağı ve doğanın zarar görmeyeceğini ifade etti.

Katharina Grosse tarafından hazırlanan açık hava sanatı insanın doğa ile ilişkisinde doğayı nasıl tahrip ettiğine dikkat çekmeyi amaçlıyor, ancak çevreciler ve Aarhus halkı sanat projesinde kullanılan kimyasal boyaların onarılması imkansız hasar meydana getirdiğini düşünerek sanat eserine karşı kampanya başlattılar. 5 bine yakın kişi sosyal medyada paylaşım yaparak sanat eserini ve Aros Sanat Müzesini protesto etti. Açık hava sanat eserinde önce alt kısma beyaz astar atıldı, ardından üzerine kırmızı boya ile desen oluşturuldu.

(Sadi Tekelioğlu/İHA)