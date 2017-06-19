Dodo ile 2 yıl daha

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, iç transferde Onur Demir ve Hüsamettin Tut'un ardından iki sezondur yeşil-beyazlı formayı terleten Brezilyalı orta saha oyuncusu Andre Dodo ile de anlaşmaya vardı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, iç transferde Onur Demir ve Hüsamettin Tut'un ardından iki sezondur yeşil-beyazlı formayı terleten Brezilyalı orta saha oyuncusu Andre Dodo ile de anlaşmaya vardı. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Dodo bizden biri gibi oldu. Kendisiyle ikinci kez yaptığımız görüşmede anlaşma sağladık. Hem Giresunsporumuz, hem de Dodo'ya hayırlı uğurlu olsun" dedi.
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