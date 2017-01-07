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Doç. Dr. Gökhan Bolat: 'Maalesef terörden dolayı öleceğiz'
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Doç. Dr. Gökhan Bolat: 'Maalesef terörden dolayı öleceğiz'

KAYSERİ (İHA) â€' Küçük Millet Meclisinin konuğu olan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ortadoğu Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Bolat, Türkiye'nin hedeflerine ulaşana kadar, terör olaylarının devam edeceğini söyledi. Doç. Dr. Gökhan Bolat, 'Maalesef terörden dolayı öleceğiz.' dedi.

KAYSERİ (İHA) â€" Küçük Millet Meclisinin konuğu olan Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ortadoğu Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Bolat, Türkiye'nin hedeflerine ulaşana kadar, terör olaylarının devam edeceğini söyledi. Doç. Dr. Gökhan Bolat, "Maalesef terörden dolayı öleceğiz." dedi.

Kocasinan Meclis Salonunda gerçekleştirilen Küçük Millet Meclisi olağan toplantısına konuşmacı olarak katılan Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Ortadoğu Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Bolat, 'Terör ve Güvenlik' konulu konuşmasında, ülkede son yıllarda meydana gelen terör olayları konusunda bilgi verdi.

Batı terör örgütlerinin tanımı konusunda ikiyüzlü...

Terörizmin tanıtımının literatürde her yer aynı olmasına rağmen, ülkelere göre terör örgütlerinin hangileri olduğu konusunda farklılıkları olduğunu belirten Doç. Dr. Gökhan Bolat, özellikle Batı dünyasının bu konuda ikiyüzlü davrandığını söyledi. Doç. Dr. Gökhan Bolat, "Resmi olarak terör örgütü kabul ettiği bir örgütü arka planda gizlice desteklemektedir. Hatta artık gizliliği de kaldırmıştır; örneğin PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin PKK ile bağlantılı olmadığı şeklinde kimsenin inanmadığı bir yorum dile getirip terör örgütü olarak kabul etmemektedir." dedi.

Türkiye ne zaman büyüse...

Türkiye'de özellikle son 4 yıldan bu yana terör olaylarının artmasının nedenini Türkiye'nin bölgede gücünü ortaya koyma isteğine bağlayan Doç. Dr. Gökhan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör olaylarında ilk olarak terör örgütlerinin amaçları vardır, ikincisi de terör örgütlerini destekleyenlerin başka amaçları vardır. Örneğin PKK'yı kuranların kendilerine göre bir amaçları, finanse edenlerin de başka amaçları var. son dönemde özellikle DAEŞ'in, DHKP-C'nin FETÖ'nün, PKK'nın ve diğer irili ufaklı terör örgütlerinin Türkiye'ye bu kadar yoğunlaşmasının görünen sebebi Suriye'de başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu. Ya da Irak'ta Başika kampı merkezinde DAEŞ'e karşı verilen mücadele. Ama ana sebep, yaklaşık 100 yıl sonra Türkiye'nin iddiasız devlet zihniyetinden, tarihi, bölgesel, dini, politik misyonunu hatırlayan politikalar izlemeye başlamasıdır.",

"Terör iddia sahibi ülke olmamızı istemiyor"

Terör olaylarının Türkiye gerçek misyonunu tamamlayana kadar devam edeceğine dikkat çeken Doç. Dr. Gökhan Bolat, "Terör bizden burada iddia sahibi olmamamızı 780 bin kilometre kare ile sınırlı kalmamızı, ki hatta onu bile istemiyor, hatta mümkünde burada defolup gitmemizi istiyor. Biz de 800 yıl bu bölgeyi yönettiğimizi söylüyoruz. Eğer gerçekten bu bölgede tarihi misyonumuza uygun bir şey yapmak istiyorsak, maalesef öleceğiz. Bu bombalar patlayacak. Ta ki bunları gerçekten ortadan kaldırıncaya, hedeflerimize ulaşıncaya kadar." ifadelerini kullandı.
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