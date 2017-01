02.01.2017 12:38 Doburca yolu yine kapandı

MHP Bursa Osmangazi Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Cemil Aydın, 'Doburca-İnkaya Yolu her mevsim kapalı' dedi. MHP Bursa Osmangazi Belediye Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Cemil Aydın, "Doburca-İnkaya Yolu her mevsim kapalı" dedi.



Mühendislik hatasından dolayı bir çok ölümlü kazanın yaşandığı Dobruca - İnkaya yolu yağan kar yağışıyla birlikte yeniden kapandı. Normal zamanda bile damperli ve büyük tonajlı araçların girişine izin verilmeyen yol kar yağışıyla birlikte tamamen trafiğe kapatıldı. Yolda mühendislik hatası olduğunu iddia eden MHP Grup Sözcüsü Cemil Aydın, "Kavşak meyilleriyle ilgili hatalar var. Doburca-İnkaya yolu her mevsim kapalı. Olan Bursa'mızın parasına ve zamanına oluyor" dedi.