22.12.2016 15:20 Diyarbekirspor ilk yarıyı 29 puanla tamamladı

Spor Toto 3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, sezonu ilk yarısını 29 puanla 6.sırada tamamladı. Spor Toto 3.Lig 3.Grup'ta mücadele eden Diyarbekirspor, sezonu ilk yarısını 29 puanla 6.sırada tamamladı.



Ligin ilk yarısında 17 maçta 21 gol yiyen Diyarbekirspor, bu gollerin 14'ünü evindeki 9 maçta yedi. Diyarbekirspor, şampiyonluk için yarıştığı takımlardan lider Afjet Afyonspor, Tarsus İdman Yurdu ve Elaziz Belediyespor'a kendi sahasında yenilirken, Bayrampaşa ve Düzyurtspor'la deplasmanda berabere kaldı, Sakaryaspor'u deplasmanda, Darıca Gençlerbirliği ve Orhangazispor'u Diyarbakır'da yenme başarısı gösterdi. Alt sıralardaki takımlardan ise Muğlaspor'a yenildi, Orduspor ve Denizli Büyükşehir Belediyespor'la berabere kaldı.

