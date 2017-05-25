Diyarbakırlı şehit için tören düzenlendi

Şırnak'ın Görmeç bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanıp sevk edildiği GATA'da tüm müdahalelere rağmen şehit düşen Tankçı Er Reşit Yıldız (21) için memleketi Diyarbakır'da tören düzenlendi.

Şırnak'ın Görmeç bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanıp sevk edildiği GATA'da tüm müdahalelere rağmen şehit düşen Tankçı Er Reşit Yıldız (21) için memleketi Diyarbakır'da tören düzenlendi.

Şırnak'ın Görmeç bölgesinde 15 Mayıs 2017 tarihinde askerlik görevini icra ederken bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanıp sevk edildiği GATA'da yapılan tüm müdahalelere rağmen dün şehit düşen Tankçı Er Reşit Yıldız için memleketi Diyarbakır'da askeri tören düzenlendi. 7.Kolordu Komutanlığında düzenlenen törene Vali Hüseyin Aksoy, Emniyet Müdürü Tacettin Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı. Şehidin naaşı ambulanstan alınıp katafalka konulurken şehit yakınlarının yaktığı Kürtçe ağıtlar yürekleri dağladı.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından başlayan törende şehit Er Reşit Yıldız'ın öz geçmişi okundu. Dini vecibenin yerine getirilmesinin ardından şehidin cenazesi ambulansa taşındı. Şehit Er Reşit Yıldız'ın naaşı defnedilmek üzere Hani İlçesine gönderildi.

