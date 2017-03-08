Diyarbakırlı Azize Ay'ın hayali gerçek oldu

Diyarbekirspor Kadın Futbol Takımı forması giyen Azize Ay, Fenerbahçe Kulübünü ziyaret etti.

Diyarbekirspor Kadın Futbol Takımı forması giyen Azize Ay, Fenerbahçe Kulübünü ziyaret etti.

Can Bartu Tesisleri'ne gelen Azize Ay, en büyük hayalini gerçekleştirdi ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'la da tanıştı. Aziz Yıldırım, yakından ilgilendiği Diyarbakırlı konuğu ile bir süre sohbet etti. Sarı-lacivertli takımın idmanını izleyen Azize Ay, teknik heyet ve futbolcularla tanıştı. 49 yaşındaki sporcu, sarı-lacivertli oyuncularla bir süre antrenman da yaptı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen Azize Ay, doğum gününde böyle bir ziyaret gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ayrıca tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de kutlayan Azize Ay, herkese spor yapmaları çağrısında bulundu.

