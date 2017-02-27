Diyarbakır Valiliğinden 'patlama' açıklaması

Diyarbakır Valiliği, tren raylarında meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Diyarbakır Valiliği, tren raylarında meydana gelen patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Karpuzlu Mahallesi mevkiinde saat 13.00 sularında boş bir yük trenin geçişi esnasında el yapımı patlayıcı ile olduğu değerlendirilen bir patlama sonucunda trenin bazı vagonları raydan çıkarak hasar meydana gelmiştir. Meydana gelen olayda ölen veya yaralanan olmamıştır. Olay çok yönlü olarak araştırılmaktadır" denildi.
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