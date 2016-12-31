31.12.2016 18:09 Diyarbakır trafiğini rahatlatacak proje hayata geçiriliyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın girişimleri sonucu, şehir trafiğini rahatlatacak raylı tramvay sistemi projesi onaylanırken, proje ile Diyarbakır'ın kanayan yarası haline gelen trafik sorununun büyük ölçüde çözüme kavuşacağı belirtildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın girişimleri sonucu, şehir trafiğini rahatlatacak raylı tramvay sistemi projesi onaylanırken, proje ile Diyarbakır'ın kanayan yarası haline gelen trafik sorununun büyük ölçüde çözüme kavuşacağı belirtildi.



Ulaşım ana planı kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentte 14 kilometre uzunluğundaki raylı sistemi hayata geçiriyor. Raylı sistemle Diyarbakır'ın trafiğinde önemli bir rahatlama oluşması hedefleniyor. 18 duraktan oluşacak raylı sistem Sur ilçesi Dağkapı'dan başlayıp, Kayapınar ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde son bulacak. Aynı anda 30 vagonun çalışacağı raylı sistemde, 3 vagon ise acil durumlar için hazır bekleyecek. Tarihi surlara zarar vermemesi için rayların çevresine özel izolasyon yapılacak.



İki etaplı yapılacak



Raylı sistemin kentin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacağını belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Raylı sistem iki etaplı yapılacak. Birinci etap, 14 kilometre uzunluğunda raylı sistem, Dağkapı'dan başlayıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşacak. 2. etap ise, Diclekent kavşağından, 500 evler istikametine kadar gidecek. Yine ulaşım ana planı kapsamında, kent merkezindeki otopark, trafik sorunu gibi uzun vadeli projeler içeriyor. Raylı sistem, kentin trafik sorununu da önemli oranda rahatlatıyor" dedi.



Ekinciler Caddesi trafiğe kapatılıyor



Diyarbakır ulaşım ana planı projesi kapsamında Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi'nin araç trafiğine kapatılıp, sadece raylı sistemin olacağını kaydeden Atilla, "Yine ulaşım ana planı kapsamında Ekinciler Caddesi'ni yayalaştırma projemiz var. Ekinciler Caddesi'nden sadece tramvay geçecek. Ekinciler Caddesi'ndeki bölgeyi araç trafiğinden arındıracağız. Bunu yaparken de diğer alternatif yollar üzerinde durduk. Projeye göre, alternatif yol güzergahları tek yönlü olacak şekilde planlandı" şeklinde konuştu.

