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Diyarbakır surlarına 'özçekim' yasağı
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Diyarbakır surlarına 'özçekim' yasağı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde vatandaşların hizmetine açılan Hz. Süleyman Camii yanındaki park alanını çevreleyen surlara çıkış, güvenlik nedeni ile yasaklandı. Daha çok gençlerin çıkıp özçekim yaptığı surlarda, geçtiğimiz günlerde anne ve kızının düşüp yaralanmasının ardından bu kararın alındığı öğrenildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde vatandaşların hizmetine açılan Hz. Süleyman Camii yanındaki park alanını çevreleyen surlara çıkış, güvenlik nedeni ile yasaklandı. Daha çok gençlerin çıkıp özçekim yaptığı surlarda, geçtiğimiz günlerde anne ve kızının düşüp yaralanmasının ardından bu kararın alındığı öğrenildi.
Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Hz. Süleyman Camii'nin çevresindeki 115 dönümlük alanda başlatılan rekreasyon çalışması tüm hızıyla devam ediyor. 115 dönümlük alanda yapılan istimlak çalışmasının ardından hak sahiplerine paraları verildi. Yapılan anlaşmaların ardından vatandaşların bölgeden tahliyesi sağlanırken, rekreasyon çalışmalarına da hız verildi. Hz. Süleyman Camii'nin bulunduğu bölge gecekondulardan temizlenerek vatandaşların kullanabileceği park haline getirildi. Kentin turizmi ve maneviyatı için önemli konuma sahip olan alanda, kültürel peyzaj çalışmalarına ise devam ediliyor.

ANNE VE KIZI SURLARDAN DÜŞTÜ, YASAK GELDİ
Park alanını çevreleyen surlara çıkışlar ilk günlerde serbest bırakıldı. Daha sonra özellikle geçtiğimiz günlerde bir kadın ve kız çocuğunun surlardan düşüp yaralanması olayının ardından güvenlik güçleri, bölgede surlara çıkışı sağlayan basamakların önüne bariyer çekti. 7'den 70'e herkesin özellikle özçekim yapmak için surlara tırmandığını ve burada tehlike ile karşılaşıldığını belirten yetkililer, surlara çıkışları bu nedenle engellediklerini ifade etti.

VATANDAŞ MEMNUN
Hz. Süleyman Camii'ne gelip dua eden, ardından da yeni yapılan parkı gezme fırsatı bulan Necla Yalçın isimli vatandaş, surlara çıkışların yasaklanmasının iyi olmadığını belirterek, "Bu tarihi çıkıp görmek çok önemli fakat buraya genelde çocuklar çıkıyor. Bu onlar için çok büyük tehlike arz ediyor. Bu konuda yasaklanmasını destekliyoruz ama surlara çıkıp görmek de bu tarihi alan için çok önemli. Bu konuda yetkililerin verdiği karara uyarız" dedi.
Umut Bertan isimli vatandaş ise "Bence çok olumlu bir karar, çocukların kadınların ve yaşlıların düşmesi söz konusu. Restorasyon çalışmaları bittikten sonra surlara çıkılabileceği düşüncesindeyim" diye konuştu.
(Aydın Yorat - Emrah Kızıl/İHA)

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