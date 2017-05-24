Diyarbakır polisinden nefes kesen operasyon

Diyarbakır'da uyuşturucuya yönelik amansız mücadelesini sürdüren polis, nefes kesen bir operasyona daha imza attı. Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri'ne hava, kara ve nehirden düzenlenen operasyon aksiyon filmlerini aratmadı. Operasyonda, 11 bin kök Hint keneviri ele geçirilerek, imha edildi.

Diyarbakır'da uyuşturucuya yönelik amansız mücadelesini sürdüren polis, nefes kesen bir operasyona daha imza attı. Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri'ne hava, kara ve nehirden düzenlenen operasyon aksiyon filmlerini aratmadı. Operasyonda, 11 bin kök Hint keneviri ele geçirilerek, imha edildi.

Terör örgütü PKK'nın finans kaynağı uyuşturucuya yönelik amansız mücadelesini sürdüren Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan Hevsel Bahçeleri'ne sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon düzenlendi. Operasyona, özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu 400 polis katıldı. Havadan helikopterlerin destek verdiği operasyon, aksiyon filmlerini aratmadı. Gruplara ayrılan narkotik ekipleri, köpeklerle birlikte bahçelere, botlarla da nehir üzerindeki adacıklara giderek, didik didik uyuşturucu aradı. Gün boyu devam edecek operasyonun ilk 3 saatinde 11 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirler, yakılarak imha edildi.

Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünün geçen yıldan beri sürdürdüğü operasyonlar neticesinde Hint keneviri ekiminde yüzde 90'lık bir azalma olduğu öğrenildi.

(Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık/İHA)