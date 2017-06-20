Diyarbakır merkezli 8 ilde dev dolandırıcılık operasyonu

Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla Türkiye'ye gelen turistleri vergi vermediklerine inandırarak 9 milyon TL dolandıran çete çökertildi. Çete üyesi 26 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla Türkiye'ye gelen turistleri vergi vermediklerine inandırarak 9 milyon TL dolandıran çete çökertildi. Çete üyesi 26 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyon kapsamında, A.E. isimli şahsın organize ettiği ve M.K.E., Y.Ü., İ.A., ve F.A. isimli şahısların yöneticiliğini yaptığı suç örgütünün 2011 ve 2015 yılları arasında yurt dışından turist olarak gelen, kimlik ve iletişim bilgilerini aldıkları 401 yabancı uyruklu şahsı "almış oldukları eşyaların gümrük vergisini vermedikleri veya eksik verdikleri konusunda inandırarak" 9 milyon 495 bin 428 TL dolandırdıkları tespit edildi.



HAVALE İÇİN ÖRGÜTLE İLİŞKİSİ OLMAYAN ŞAHISLAR KULLANILDI

Suçtan elde edilen paralardan bir kısmının suç örgütü içerisinde yer alan ve PTT çalışanı 5 gişe memuru tarafından alakası ve bilgisi olmayan 3. şahısların isimleri ile suç örgütü liderine ve yöneticilerine gönderildiği anlaşıldı. Ayrıca suç örgütü lideri ve yöneticilerinin suçtan elde etmiş oldukları toplam 848 bin 550 TL parayı, dolandırılan yabancı uyruklu şahısları tespit eden suç örgütü üyelerinin banka hesaplarına yatırdığı tespit edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda Diyarbakır, İstanbul, Antalya, Nevşehir, Yozgat, Manisa, Adana ve İzmir'de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 19 hesap bildirim cetveli, 2 hesap cüzdanı, 23 banka dekontu, 2 not defteri, 1 adet hesap işlemlerinin bulunduğu not kağıdı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet şarjörü ile 9 milimetre çapında fişek ele geçirildi.

Soruşturma çerçevesinde 55 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılırken, il dışında ikamet eden 22 şüpheli ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 26 şüpheli Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilirken, 7 şüphelinin yakalanması yönelik çalışmalar devam ediyor.

(Emrah Kızıl - Ejder Ediz Işık /İHA)