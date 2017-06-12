Diyarbakır karpuzu artık festivaller için üretiliyor

İriliği ve lezzetiyle kentin simgesi haline gelen Diyarbakır karpuzu artık eskisi gibi ekilmiyor. Üreticilerin farklı tohumlara yönelmesi ve iriliği nedeniyle tüketimi düşen, artık belli sayıda aile işletmesi tarafından üretimi yapılan Diyarbakır karpuzu, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere hediye olarak gönderiliyor.

İriliği ve lezzetiyle kentin simgesi haline gelen Diyarbakır karpuzu artık eskisi gibi ekilmiyor. Üreticilerin farklı tohumlara yönelmesi ve iriliği nedeniyle tüketimi düşen, artık belli sayıda aile işletmesi tarafından üretimi yapılan Diyarbakır karpuzu, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere hediye olarak gönderiliyor.

Diyarbakır'ın simgesi haline gelen ve yıllarca Dicle Nehri kenarındaki kumlu arazilerde ekilen Diyarbakır karpuzuna farklı tohum türlerinin tercih edilmesi ve iriliği nedeniyle artık rağbet kalmadı. Bugünlerde çiçeklenme dönemine giren, eylül ayı başında da hasadı gerçekleştirilecek olan Diyarbakır karpuzunun ağırlığı 56 kilograma kadar çıkabiliyor. Artık genelde teşhir amaçlı kullanılan ve festivallerde boy gösteren Diyarbakır karpuzunun üretimi belli sayıda aile işletmesi tarafından geleneksel olarak devam ettiriliyor.



BÜYÜKŞEHİRLERE HEDİYE OLARAK GÖNDERİLİYOR

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Erimli köyünde 25 yıldır karpuz ektiklerini ifade eden Osman Uçar, "25 yıldır aynı tohum benim elimde ve aynı şekilde ekiyoruz. Tohumları hayvan gübresi ve toprakla karıştırarak evde fide yapıyoruz. Fideden sonra tarlaya getiriyoruz. Diyarbakır karpuzu denildiği zaman bizim köy akla gelir. Diyarbakır'ın karpuzu bu köyden geliyor. Ektiğimiz karpuzların birkaç tanesini yarışmalara götürmek için ayırıyoruz. Diğerlerini Diyarbakır'a götürüp satıyoruz. Ayrıca buradan İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlere hediye olarak gidiyor. Karpuzlarımız eskiden satış için Erzurum, Van, Kars gibi doğu illerine gidiyordu. Şimdi fazla rağbet yok. Amerikan ve İsrail tohumu çıkmış, aşı yapıyorlar. Artık onlara rağbet var. Diyarbakır karpuzunun en ufağı 15-20 kilogramdır. Herkes alamıyor" dedi.

Festivallere de katıldıklarını ve yıllardır ektikleri karpuzun içindeki çekirdekleri evde muhafaza ettiklerini aktaran Veysi Kut, "Zamanı geldiğinde yine ekmek için kullanıyoruz. Kendimi bildim bileli bu tohumları kullanıyoruz. Dışarıdan getirmiyoruz. 52 kilograma kadar çıkan karpuzlarımız var" diye konuştu.

