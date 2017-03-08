Diyarbakır'ın Eğil İlçe Belediyesine kayyum atandı
Diyarbakır'ın Eğil İlçe Belediyesine kayyum görevlendirildi.
Diyarbakır'ın Eğil İlçe Belediyesine kayyum görevlendirildi. Edinilen bilgilere göre, Belediye Başkanı Petek Elyesa Çobanoğlu'nun, hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde görevden alındığı Eğil İlçe Belediyesine kayyum görevlendirildi. Çobanoğlu'nun yerine İlçe Kaymakamı Kürşad Atak kayyum olarak atandı. Bu atama ile birlikte kayyum atanan DBP'li belediye sayısı 83'e yükseldi. DBP'li 10 il, 64 ilçe ve 9 belde belediyesine kayyum atandı.
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