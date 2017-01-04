04.01.2017 22:22 Diyarbakır Final Okullarından 5 TEOG Türkiye birincisiyle büyük başarı

TEOG'da 5 Türkiye birincisi çıkaran Diyarbakır Final Okulları büyük bir başarıya imza attı. Kentte açılış ve incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, başarılı öğrencileri plaketle ödüllendirdi. TEOG'da 5 Türkiye birincisi çıkaran Diyarbakır Final Okulları büyük bir başarıya imza attı. Kentte açılış ve incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, başarılı öğrencileri plaketle ödüllendirdi.



Diyarbakır final okulları, 2016-2017 TEOG 1 sınavında 5 Türkiye birincisi çıkararak rekor bir başarıya imza attı. Bu başarının açıklanmasıyla birlikte, açılış ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla Diyarbakır'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal ile birlikte, öğrencileri plaket vererek, ödüllendirdi. Başarının mimarlarından Final Eğitim Kurumları 11. Bölge Temsilcisi Şahin Otu ve Ortaokul Müdürü Emrah Bürhan, Türkiye de her yıl TEOG birincisi çıkarmanın artık Final'de bir gelenek haline geldiğini dile getirdiler.

