Diyarbakır'daki 85 kilo bombanın İstanbul bağlantısı deşifre oldu
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toplam 111 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toplam 111 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı. Diyarbakır'da 18 Şubat'ta düzenlenen PKK operasyonunda ele geçirilen 85 kilo bombanın İstanbul bağlantısı deşifre oldu. Harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, İstanbul'da 7 farklı adrese operasyon düzenledi. Aramalarda 81 kilo 830 gram amonyum nitrat, 19 kilogram TNT, 10 kilogram alüminyum tozu, 1 adet tabanca ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyonda M.E.T. isimli bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. (Tugay Saday/İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.