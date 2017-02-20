Diyarbakır'daki 85 kilo bombanın İstanbul bağlantısı deşifre oldu

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toplam 111 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toplam 111 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi de gözaltına alındı.

Diyarbakır'da 18 Şubat'ta düzenlenen PKK operasyonunda ele geçirilen 85 kilo bombanın İstanbul bağlantısı deşifre oldu. Harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, İstanbul'da 7 farklı adrese operasyon düzenledi. Aramalarda 81 kilo 830 gram amonyum nitrat, 19 kilogram TNT, 10 kilogram alüminyum tozu, 1 adet tabanca ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyonda M.E.T. isimli bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(Tugay Saday/İHA)