Diyarbakır'da yük treninin geçişi sırasında patlama

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristler tarafından raylara tuzaklanan el yapımı patlayıcı yük treninin geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamanın etkisiyle trenin bazı vagonları raydan çıkarken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde teröristler tarafından raylara tuzaklanan el yapımı patlayıcı yük treninin geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamanın etkisiyle trenin bazı vagonları raydan çıkarken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Sur ilçesi Çarıklı beldesi Karpuzlu Mahallesi Bağıvar Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, teröristler tarafından raylara tuzaklanan el yapımı patlayıcı, yanıcı madde taşımacılığında kullanılan boş yük treninin geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada, 15 vagonlu trenin 10 vagonu devrilirken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi. Ambulansların çoğu bir süre sonra bölgelerine geri çekilirken, bir kaçı tedbir amaçlı bölgede bekletildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan güvenlik güçleri ise bölgede helikopter destekli operasyon başlattı. Çevrede incelemelerde bulunan polis, patlama noktasına yaklaşık 50 metre mesafede patlayıcı tuzaklamak amacıyla kazıldığı tahmin edilen bir çukur buldu.

Polisin, bölgedeki incelemeleri sürerken, operasyon da devam ediyor.

(Emrah Kızıl / İHA)