Diyarbakır'da yola tuzaklanmış EYP imha edildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bir vatandaşın ihbarı sayesinde bulunarak, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, bir vatandaşın ihbarı sayesinde bulunarak, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Duyarlı bir vatandaşımızın 21 Şubat 2017 günü yapmış olduğu ihbar neticesinde, Dicle ilçesi Körmik köyü mevkiinde bulunan kara yolunun kenarına yerleştirilmiş vaziyette 12 kilogramlık tüp içerisine yaklaşık 50 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış elektrikli fünye bağlantısı yapılmış vaziyette tespit edilen EYP düzeneği Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde patlatılarak imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

