Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Diyarbakır'da teröre rağmen 60 milyon liralık turizm yatırımı tamamlandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Diyarbakır'da teröre rağmen 60 milyon liralık turizm yatırımı tamamlandı

Şifalı kaplıca suyuyla ünlü Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde inşa edilen termal tatil köyünün birinci etabı 60 milyon lira maliyetle hizmete açıldı.

Şifalı kaplıca suyuyla ünlü Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde inşa edilen termal tatil köyünün birinci etabı 60 milyon lira maliyetle hizmete açıldı.

Diyarbakırlı iş adamı Hamza Öner'in 60 milyon lira harcayarak yaptırdığı Helinamin Çermik Termal Tatil Köyü 1'inci etabı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışını Çermik Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş'ın yaptığı törene, Çüngüş Kaymakamı Alper Çiftçi, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.

"Afyonkarahisar'ı yakalayabilecek potansiyelimiz var"

Doğup büyüdüğü memleketine böyle bir tesis açmanın gururunu yaşadığını ifade eden Hamza Öner, "Burası turizm ilçesi, mineral değeri çok yüksek bir suyumuz var. Bu su çok hijyen olmayan şartlarda kullanılıyordu. Günümüzün şartlarına uygun bir tesisle Diyarbakır'ın ve Çermik'in turizm potansiyelini yükselteceğimizi düşündük ve yanılmadık. Çok ciddi talep alıyoruz. Mevcut kaplıcalarımıza yılda 250 bin turist geliyor. Afyon ve diğer kaplıca merkezlerini yakalayabilecek bir potansiyelimiz var. Çermik Güneydoğu'daki tek termal turizm merkezidir. Şimdiye kadar 60 milyon liralık yatırım yaptık. 2'nci etabına da mart ayında başlıyoruz. 26 ay gibi kısa bir sürede teslim ettik. Bu iyi bir süre. Çok çalışkan bir belediye başkanımız var. O da bir SPA merkezi yapıyor. İnşallah devamı da gelecek" dedi.

"Belediye olarak yatırım yapanlara her türlü desteği vermeye hazırız"

Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, Çermik'e böyle bir tesis kazandırdığı için Hamza Öner'e teşekkürlerini ileterek, Çüngüşlü iş adamlarının da kendi ilçesine yatırım yapması konusunda çağrıda bulundu. Arslanca, belediye olarak da yatırım yapacak iş adamlarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

"Sadece Çermik'e değil Türkiye'ye hitap ediyor"

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu da, dünyada böyle sıcak bir suyun olmadığını dile getirerek, "Çermik, insanıyla, kaplıcalarıyla, misafirperverliğiyle, muhafazakarlığıyla Türkiye'nin şirin bir ilçesidir. Şifalı su açısından dünyada birinci İtalya ikinci Çermik diyorlar. Bence dünyada birinci Çermik'tir. Hamza Öner'e ilçemize böyle bir tesis kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Bu tesis sadece Çermik'e değil, Türkiye'ye hitap ediyor" diye konuştu.

Diyarbakır'da 2016 yılında yaşanan terör olaylarına rağmen, yatırımdan vazgeçmeyerek temelini attığı termal tatil köyünün birinci etabını bitiren iş adamı Hamza Öner, inşaatın devam ettiğini ve toplamda 7 etap yapılacağını söyledi. Öner, projelerinin tamamlanması ve 7 etabın da bitirilmesi durumunda dünyanın en büyük ve içinde her türlü sosyal tesislerin olacağı büyük bir termal köy yaparak bölgeye ciddi bir istihdam oluşturacaklarını dile getirdi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Adana'nın 3 ilçesinde elektrik kesintisi
Mersin'in 4 ilçesinde elektrik kesintisi
Osmaniye'de elektrik kesintisi
Hatay'ın 4 ilçesinde elektrik kesintisi
Polis iki kapkaççıyı aynı evde yakaladı
'Baba Hindi'li okey turnuvası
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Deniz Baykal başkan mı oluyor? Flaş açıklama...
Deniz Baykal başkan mı oluyor? Flaş açıklama...
Kar yağışı başladı, kırmızı alarm verildi! İstanbul hava durumu
Kar yağışı başladı, kırmızı alarm verildi! İstanbul hava durumu
Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üstüne yıkmamı istediler!
Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üstüne yıkmamı istediler!
BEDAŞ'tan flaş elektrik kesintisi açıklaması
BEDAŞ'tan flaş elektrik kesintisi açıklaması
Çavuşoğlu'ndan çok net YPG ve El Nusra açıklaması
Çavuşoğlu'ndan çok net YPG ve El Nusra açıklaması
Müezzinoğlu açıkladı: Emekliye promosyonda sona gelindi
Müezzinoğlu açıkladı: Emekliye promosyonda sona gelindi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Adana'nın 3 ilçesinde elektrik kesintisi
Adana'nın 3 ilçesinde elektrik kesintisi
Mersin'in 4 ilçesinde elektrik kesintisi
Mersin'in 4 ilçesinde elektrik kesintisi
Osmaniye'de elektrik kesintisi
Osmaniye'de elektrik kesintisi
Hatay'ın 4 ilçesinde elektrik kesintisi
Hatay'ın 4 ilçesinde elektrik kesintisi
Polis iki kapkaççıyı aynı evde yakaladı
Polis iki kapkaççıyı aynı evde yakaladı
'Baba Hindi'li okey turnuvası
'Baba Hindi'li okey turnuvası
Uyuşturucu taciri karı kocaya 8 yıl 4 ay hapis cezası
Uyuşturucu taciri karı kocaya 8 yıl 4 ay hapis cezası
ALTAV Mali Genel Kurulu
ALTAV Mali Genel Kurulu
Milli Savunma Bakanı Işık Şırnak'ta
Milli Savunma Bakanı Işık Şırnak'ta
Hırsızdan sürücülere 'Anahtarı arabada unutmayın' uyarısı
Hırsızdan sürücülere 'Anahtarı arabada unutmayın' uyarısı
AK Partili Başkan'dan, CHP'li Vekile tepki
AK Partili Başkan'dan, CHP'li Vekile tepki
Liseli Rıdvan'dan Halep'e örnek yardım
Liseli Rıdvan'dan Halep'e örnek yardım

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English