31.12.2016 08:23 Diyarbakır'da teröre rağmen 60 milyon liralık turizm yatırımı tamamlandı

Şifalı kaplıca suyuyla ünlü Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde inşa edilen termal tatil köyünün birinci etabı 60 milyon lira maliyetle hizmete açıldı.



Diyarbakırlı iş adamı Hamza Öner'in 60 milyon lira harcayarak yaptırdığı Helinamin Çermik Termal Tatil Köyü 1'inci etabı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışını Çermik Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş'ın yaptığı törene, Çüngüş Kaymakamı Alper Çiftçi, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil, iş adamları ve vatandaşlar katıldı.



"Afyonkarahisar'ı yakalayabilecek potansiyelimiz var"



Doğup büyüdüğü memleketine böyle bir tesis açmanın gururunu yaşadığını ifade eden Hamza Öner, "Burası turizm ilçesi, mineral değeri çok yüksek bir suyumuz var. Bu su çok hijyen olmayan şartlarda kullanılıyordu. Günümüzün şartlarına uygun bir tesisle Diyarbakır'ın ve Çermik'in turizm potansiyelini yükselteceğimizi düşündük ve yanılmadık. Çok ciddi talep alıyoruz. Mevcut kaplıcalarımıza yılda 250 bin turist geliyor. Afyon ve diğer kaplıca merkezlerini yakalayabilecek bir potansiyelimiz var. Çermik Güneydoğu'daki tek termal turizm merkezidir. Şimdiye kadar 60 milyon liralık yatırım yaptık. 2'nci etabına da mart ayında başlıyoruz. 26 ay gibi kısa bir sürede teslim ettik. Bu iyi bir süre. Çok çalışkan bir belediye başkanımız var. O da bir SPA merkezi yapıyor. İnşallah devamı da gelecek" dedi.



"Belediye olarak yatırım yapanlara her türlü desteği vermeye hazırız"



Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, Çermik'e böyle bir tesis kazandırdığı için Hamza Öner'e teşekkürlerini ileterek, Çüngüşlü iş adamlarının da kendi ilçesine yatırım yapması konusunda çağrıda bulundu. Arslanca, belediye olarak da yatırım yapacak iş adamlarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.



"Sadece Çermik'e değil Türkiye'ye hitap ediyor"



Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu da, dünyada böyle sıcak bir suyun olmadığını dile getirerek, "Çermik, insanıyla, kaplıcalarıyla, misafirperverliğiyle, muhafazakarlığıyla Türkiye'nin şirin bir ilçesidir. Şifalı su açısından dünyada birinci İtalya ikinci Çermik diyorlar. Bence dünyada birinci Çermik'tir. Hamza Öner'e ilçemize böyle bir tesis kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Bu tesis sadece Çermik'e değil, Türkiye'ye hitap ediyor" diye konuştu.



Diyarbakır'da 2016 yılında yaşanan terör olaylarına rağmen, yatırımdan vazgeçmeyerek temelini attığı termal tatil köyünün birinci etabını bitiren iş adamı Hamza Öner, inşaatın devam ettiğini ve toplamda 7 etap yapılacağını söyledi. Öner, projelerinin tamamlanması ve 7 etabın da bitirilmesi durumunda dünyanın en büyük ve içinde her türlü sosyal tesislerin olacağı büyük bir termal köy yaparak bölgeye ciddi bir istihdam oluşturacaklarını dile getirdi.