Diyarbakır'da teröre darbe üstüne darbe

Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından bin 528 kilometrekarelik alanda sürdürülen operasyonlarda PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Asker ile polisin beraber düzenlediği operasyonlarda teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklar teker teker imha ediliyor.

Diyarbakır'ın 6 ilçesine bağlı 104 köyde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından bin 528 kilometrekarelik alanda sürdürülen operasyonlarda PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor. Asker ile polisin beraber düzenlediği operasyonlarda teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklar teker teker imha ediliyor.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada 6 ilçeye bağlı 104 köy ve mezrada toplam bin 528 kilometrekarelik alanda aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalamak maksadıyla, 14 Komando Taburu, bin 199 Polis Özel Harekat personeli ve bin 442 Güvenlik Korucusu olmak üzere toplam 7 bin 742 güvenlik personelinin katılımıyla 28 Mayıs 2017 Pazar günü saat 22.00'dan itibaren başlatılan Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi.

Açıklamada "16 Haziran 2017 Cuma günü icra edilen operasyon kapsamında; emniyet müdürlüğü personelince müşterek oluşturulan 33 yol kontrol noktasında (YKN) yapılan kontrol neticesinde; 49 araç ve 271 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 3 şahıs yakalanarak, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmış, 2'si 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan, 1'i 'bölücü terör örgütü işbirlikçisi' olarak faaliyet yürütmekten aranma kaydı bulunan toplam 3 şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.



SIĞINAK VE MAĞARALAR İMHA EDİLDİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada, adli makamlardan alınan kararlara istinaden 13 köy ve 2 mezrada toplam 88 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra edildiği belirtildi. Kırsalda yapılan aramalarda ise 1 mağara ve 3 sığınak tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 1 mağara, 3 sığınak içinde ve çevresinde yapılan detaylı aramada; 6 adet jelikan bidon, 2 adet muhtelif marka tabanca şarjörü, 6 çift mekap ayakkabı, 50 kilogram un, 5 kilogram makarna, 3 kilogram reçel, 4 adet 500 mililitrelik serum, muhtelif yiyecek maddeleri ve bir miktar yaşam malzemesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince tespit edilen mağara ve sığınaklar kullanılmaz hale getirilmiş, sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.



TESPİT EDİLEN EYP KONTROLLÜ OLARAK PATLATILDI

Valilik açıklamasında, teröristler tarafından tuzaklanan bir EYP'nin tespit edilerek kontrollü olarak patlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Silvan iiçesi Dolaplıdere köyü kuzeyindeki Erkenciler mezrası yol ayrımı mevkiindeki karayolu kenarına 1 adet 12 kilogramlık tüp içerisine yaklaşık 50 kilogram amonyum nitrat ve şeker ile güçlendirilerek hazırlanmayı müteakip yerleştirilmiş olan EYP düzeneği operasyon birliklerince tespit edilmesi sonrasında Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından yerinden çıkarılarak, emniyetli bir bölgede tahrip edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında; 121 kilo 75 gram kubar, 239 kilo 9 gram toz olmak üzere toplam 361 kilo 65 gram uyuşturucu maddesi ile 196 bin 870 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiş, kubar maddesi muhafaza altına, 4 şahıs ise gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

