Diyarbakır'da terör saldırısı: 1 şehit

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir grup PKK'lı terörist, karakola malzeme götüren güvenlik korucusuna uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda güvenlik korucusu şehit oldu. Bölgede operasyon başlatıldı.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir grup PKK'lı terörist, karakola malzeme götüren güvenlik korucusuna uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda güvenlik korucusu şehit oldu. Bölgede operasyon başlatıldı.
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