Diyarbakır'da terör örgütüne bir darbe daha

Diyarbakır'ın 4 ilçesine bağlı 104 köy ve mezralarında devam eden operasyonda teröristler tarafından kullanılan 4 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır'ın 4 ilçesine bağlı 104 köy ve mezralarında devam eden operasyonda teröristler tarafından kullanılan 4 sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 ilçeye bağlı 104 köy ve mezralarındaki toplam bin 528 kilometrekare alanda aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla, 28 Mayıs'ta başlatılan, Bayrak 54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Müşterek Birlik Operasyonu'nun 10 bin 47 güvenlik görevlisinin katılımıyla sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "12 Haziran günü icra edilen operasyon kapsamında adli makamlardan alınan kararlara istinaden 1 köy ve 1 mezrada toplam 2 evde adli arama faaliyeti icra edilmiştir. Emniyet müdürlüğü personelince müşterek oluşturulan 30 yol kontrol noktasında yapılan kontrol neticesinde 62 araç ve 316 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 7 şahıs yakalanarak, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmış, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranma kaydı bulunan 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştı. Bölücü terör örgütü mensuplarına ait 4 sığınak içinde ve çevresinde yapılan detaylı aramada 4 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet browning marka tabanca, 1 adet el bombası, 1 adet basma düzenekli EYP, 6 adet antitank roketatar mühimmatı, 1 adet antipersonel roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 107 adet PKMS mühimmatı, 262 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 14 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 12 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjör kılıfı, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet 100'lük boş mayon, 1 adet gündüz görüş dürbünü, 1 adet scop marka silah üstü termal dürbünü, 1 adet lazer hedef noktalayıcı, 1 adet çabuk nişan alma aleti, 2 adet fotoğraf makinası, 50 kilogram amonyum nitrat, 2 adet uzaktan kumanda, 1 adet alıcı, 5 adet fünye, 20 metre kablo, 1 adet pusula, 2 adet sırt çantası, 12 takım bölücü terör örgütü kıyafeti, 50 kilogram civarında muhtelif yiyecek maddeleri ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirilmiş, sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında 118 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirilmiş olup, söz konusu uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınmıştır" denildi.

