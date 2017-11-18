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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya büyük darbe
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan başarılı bir operasyonla, aralarında İçişleri Bakanlığı tarafından gri listede aranan 2 teröristin de bulunduğu 1'i yaralı, 1'i sağ, 14'ü ölü olmak üzere toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan başarılı bir operasyonla, aralarında İçişleri Bakanlığı tarafından gri listede aranan 2 teröristin de bulunduğu 1'i yaralı, 1'i sağ, 14'ü ölü olmak üzere toplam 16 terörist etkisiz hale getirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kulp ilçesi kırsal kesiminde teröristlere yönelik sürdürülen başarılı operasyonda terör örgütüne büyük darbe vuruldu. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kuzeyinde 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 13.00'dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-68 Şehit Jandarma Er Fatih Yeniay operasyonu kapsamında terör örgütüne büyük bir darbe vurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Alaca köyü Şenyayla mezrası mülki sınırları içerisindeki Varikamera Tepe ile Yaylak köyü Gühermi mevkiinde 2 ayrı grup teröristlerle sağlanan temas ve Haznaki Tepe güneyinde gerçekleştirilen temas araması neticesinde tespit edilen bir adet sığınak içerisinde, 18 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 10.30 itibariyle; sözde orta saha sorumlusu Ararat telsiz çağrı adlı Doğan Dideri kod, sözde orta saha muhaberecisi Agiri telsiz çağrı adlı Reber kod, sözde Şenyayla alan sorumlusu ve İçişleri Bakanlığının gri renkli arananlar listesinde yer alan Serdar Amed kod, sözde Şenyayla YJA-Star sorumlusu Haziran telsiz çağrı adlı Beritan Torhildan kod, sözde Şenyayla alanında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten ve İçişleri Bakanlığının gri renkli arananlar listesinde yer alan Aldar telsiz çağrı adlı Rüstem Cilo kod isimli bölücü mensuplarının da arasında bulunduğu 1'i sağ, 1'i yaralı, 14'ü ölü olmak üzere toplam 16 bölücü terör örgütü mensubu, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet PKMS Bixi makineli tüfek, 1 adet Dragunov Kannas keskin nişancı piyade tüfeği, 15 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 18 adet el bombası, 4 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 39 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, bin 334 adet M-16 piyade tüfeği fişeği, 3 bin 326 adet PKMS Bixi mühimmatı, 4 bin 884 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 11 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 3 adet termobarik roketatar mühimmatı, 15 adet roket sevk fişeği, 1 adet araç telsizi, 1 adet el telsizi, 10 kilogram TNT, 100 gram plastik patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden silah, mühimmat, muhabere malzemesi ile delil niteliğine haiz olan malzemeler muhafaza altına alınmış, el bombaları, patlayıcı madde ve diğerler malzemeler yerinde imha edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
(Abdulkerim Kantarcıoğlu/İHA)
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