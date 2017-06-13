Diyarbakır'da terör bitti tarım canlandı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, bölgede ilk defa bezelye üretimi sağlandı. Terörün etkisini kaybettiği bölgede canlanan tarımın yanına meyve yetiştiriciliği de eklendi.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, bölgede ilk defa bezelye üretimi sağlandı. Terörün etkisini kaybettiği bölgede canlanan tarımın yanına meyve yetiştiriciliği de eklendi.

Diyarbakır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, bölgede ilk defa yetiştirilen bezelyelerin hasat edilmesi nedeni ile bezelye tarla günü etkinliği düzenledi. Kocaköy ilçesinde düzenlenen etkinliğe İlçe kaymakamı ve belediye başkan vekili Yusuf Turhan, Diyarbakır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, ziraat mühendisleri ve çiftçiler katıldı.



HUBUBATA GÖRE 10 KAT FAZLA GELİR

Bezelyelerin hasat edilmesinden önce bir açıklama yapan Diyarbakır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, bezelyenin Diyarbakır'da yetiştirilebileceği yönünde bir çalışma yaptıklarını söyledi. Bu çalışma kapsamında Kocaköy'de rondo isimli bezelye çeşidinin denemesinin yapıldığını belirten Atalar, "500 metrekarelik bir alanda bu çalışma yapıldı. Alınan ilk verilere göre 1 ton 300 kilogram civarında dekara bir verim elde edildi, bu da oldukça iyi bir rakam. Bu nedenle, elde edilecek gelir hesapladığımız zaman, çiftçiden çıkış maliyeti olarak 2 liranın üzerinde bir fiyatla çıktığında dekara 2 bin lira net kar demektir. Bu da bölgedeki hububat tarımına göre 10 katı daha fazla gelir anlamına gelmektedir. Artık bu bölgede de özellikle dar alanlar, tarım arazilerinin küçük olduğu, parçalı olduğu böyle yerlerde alternatif ürünlerin içerisine bezelyenin de girdiğini görmekten memnun olduk. Yaptığımız bu çalışmalar neticesinde insanlar doğdukları yerde doydukları zaman başka yerlere gitmesine gerek kalmamaktadır. Zaten amaç da budur. Küçük arazilerde daha yüksek gelir elde etmek amacıyla bu bölgeleri, özellikle kuzey ilçelerimizde meyveciliği geliştirmeye çalışıyoruz. Buralarda çeşitli projeler uyguluyoruz. Hem Bakanlığımız kaynaklarını, GAP İdaresi'nden sağladığımız kaynaklar, Diyarbakır, Batman, Siirt Kalkınma Projesi kapsamında sağladığımız kaynaklar, Özel İdareler faaliyetteyken buradan sağladığımız kaynaklarla yüzde 50, 70 ve yüzde 100 olmak üzere hibe sağlayarak buralarda meyve bahçeleri tesis ettik. Hububat tarımı Diyarbakır bölgesinde ana tarım olarak önümüze çıkmaktadır, bu tarıma göre 8 ila 10 yerine göre 20 kata kadar daha fazla gelir getirecek bu ürünleri yetiştirmesini sağlamak suretiyle çiftçilerimizi bu bölgede daha iyi şartlarda yaşamasını temin etmeye çalışıyoruz" dedi.



"TERÖR BASKISI KALKINCA VATANDAŞ RAHAT BİR NEFES ALMAYA BAŞLADI"

Daha sonra konuşan Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Turhan ise, insanların terör örgütü baskısı nedeni ile ekonomik sıkıntılarını göz ardı ettiğini bu nedenle başka şeylere yöneldiğini söyledi. Turhan, "Bu da aynı zamanda ekonomik problemleri, fakirliği, eğitimsizliği beraberinde getirmiş. Son bir yıl içerisinde terör baskısı kalkınca vatandaş rahat bir nefes almaya başladı. Biz de bugün kiraz bahçesinde bu tanıtımı yapma fırsatı bulduk. İnsanlarımız çok rahat nefes almaya başladı. Daha önce ne zaman terör örgütü mensuplarının gelip onları rahatsız edeceği uygun olmayan taleplerde bulunacağı belli olmayan bir ortamdı. Şimdi çok şükür devletimizin ciddi çalışmaları ile güvenlik güçlerimizin fedakarca çalışmalarıyla baskıyı azaltmış vaziyetteyiz. Önümüzdeki dönemlerde bu bölgenin çok daha iyi pozisyonda olacağına eminim" diye konuştu.

(Aydın Yorat /İHA)