Diyarbakır'da son 6 ayda 387 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'da polis ve jandarma tarafından son 6 ayda yapılan operasyonlarda piyasa değeri 387 milyon 411 bin 123 Türk Lirası olan uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakır'da polis ve jandarma tarafından son 6 ayda yapılan operasyonlarda piyasa değeri 387 milyon 411 bin 123 Türk Lirası olan uyuşturucu ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ve emniyet birimlerince son 6 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 788 uyuşturucu madde ve yasa dışı ekim olayı tespit edilirken, bu olaylarda 75 ton 36 kilogram esrar maddesi, 2 milyon 705 bin 60 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 387 milyon 411 bin 123 Türk Lirası olduğu belirtilirken, buna ilişkin 954 şüphelinin yakalandığı, bu şüphelilerden 209'unun tutuklandığı kaydedildi.

(Derya Yetim/İHA)