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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 polis yaralandı
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Diyarbakır'da silahlı kavga: 1 polis yaralandı

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir şahsın pompalı tüfekle rastgele ateş etmesi sonucu bir polis memuru yaralandı.

Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir şahsın pompalı tüfekle rastgele ateş etmesi sonucu bir polis memuru yaralandı.
Olay, merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan E Tipi Cezaevi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, velayet davası nedeniyle aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir şahıs pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Bu sırada, kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru yaralandı. Yaralı polis, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken, olay yerinde bulunan polis, salgınlar şahsı etkisiz hale getirerek, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görgü tanıklarından Naif Dorgun, olayın bir anda geliştiğini ve neye uğradıklarını şaşırdıklarını belirterek, "Olay aile arasından bir olay. Çocuk alıp verme, mahkeme kararıyla alınan bir karardır. O esnada aralarında bir tartışma geçti, vatandaş olarak aralarına girdiler. Biz de girdik. O esnada polis arkadaşlar da müdahale etti. Tam onları ayıracakken elinde pompalı olan bir vatandaş geldi rastgele herkese ateş etti. Yani orada biz de yaralanabilirdik, bir başkası da, çocuklar da yaralanabilirdi. Yalnızca bir polis arkadaş yaralandı. Şahıs 5 dakika sonra etkisiz hale getirilip, silahı alınarak zırhlı araca bindirilip götürüldü" dedi.
(Ejder Ediz Işık / İHA)

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