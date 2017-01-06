06.01.2017 21:22 Diyarbakır'da polis noktasına saldırı

Diyarbakır'da polis kontrol noktasına teröristlerce EYP'li saldırı düzenlendi. Diyarbakır'da polis kontrol noktasına teröristlerce EYP'li saldırı düzenlendi.



Edinilen bilgilere göre olay, saat 20.30 Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu 1. kilometresinde meydana geldi. AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı yakınında bulunan polis kontrol noktasının yaklaşık 50 metre yakınına teröristlerce el yapımı patlayıcı atıldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayın ardından polisin yaptığı çalışmalar sonucu 2 kişi gözaltına alındı.



Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

