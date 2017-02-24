Diyarbakır'da PKK operasyonu: 10 mahallede sokağa çıkmak yasak

Diyarbakır'ın Lice İlçesi Kayacık mevkiinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Diyarbakır-Bingöl karayolu trafiğe kapatıldı.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, Lice, Silvan ve Kulp ilçeleri kırsal alanında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey PKK yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının tahrip edilmesi ve uçaksavar mevzilerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Silvan ilçesine bağlı Dolaplıdere, Dağcılar, Mutluca, Çaldere, Lice ilçesine bağlı Kıyıköy, Dallıca, Türeli, Kutlu, Kulp ilçesine bağlı Demirli, Taşköprü kırsal mahallerinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla bugün saat 16.30'dan geçerli olmak üzere, ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağının uygulanacağı belirtildi.