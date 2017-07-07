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Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı
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Diyarbakır'da PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten, sözde köy komitesi kuran ve örgüt adına kararlar alınan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yola döşenmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten, sözde köy komitesi kuran ve örgüt adına kararlar alınan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yola döşenmiş el yapımı patlayıcı imha edildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Sur ilçesi Kumluçat Köyü Kumrucak Mezrası mülki sınırları içerisinde PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik elde edilen istihbari bilgiye istinaden 06 Temmuz 2017 Perşembe günü 04.00-08.00 saatleri arasında anılan bölgede operasyonel faaliyet icra edilmiştir. İcra edilen faaliyeti neticesinde; 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 90 adet fişek, 1 adet Sig Sauer marka tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 3 adet 7,65 mm çapında fişek, Kumrucak mezrasındaki hazine arazisinin 1 metre derinliğine gömülü vaziyetteki 4 adet çuval içerisinde 49 adet gaz maskesi, 32 adet filtre ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza, 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ADINA SÖZDE KÖY KOMİTESİ KURUP VERGİLENDİRME YAPILMIŞ
Açıklamada ayrıca, Bismil ilçesi Ambar köyünde PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten şahıslar tarafından sözde köy komitesi kurulduğu ve bu komitenin örgüt adına karar aldığı, sözde vergilendirme ve benzeri görevleri yerine getirdikleri yönünde elde edilen delillere istinaden, Cumhuriyet Savcılığının talimatı uyarınca 06 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 05.00'dan itibaren operasyon yapıldığı bildirildi. Operasyonda, 10 şüphelinin gözaltına alındığı, 10 adet cep telefonu, 7 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 1 adet 7,62x39 milimetre fişek, 1 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet hafıza kartı, 3 adet etkisiz hale getirilen teröristlere ait fotoğraf, 1 adet YPG adına düzenlenmiş sözde belge, 5 adet bez parçası, 2 adet mektup, 1 adet yasak yayın kitap, 1 adet CD'nin ele geçirilmeyi müteakip, muhafaza altına alındığı ve 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

YOLA DÖŞENMİŞ EYP İMHA EDİLDİ
Öte yandan Silvan ilçesi Demirkuyu köyü mevkiinde bulunan stabilize yola teröristlerce mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirildiğine ilişkin elde edilen istihbari bilgiye istinaden 05 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 21.00'dan itibaren düzenlenen operasyonda, 2 adet 12 kilogramlık tüp içerisinde yaklaşık 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış EYP düzeneği tespit edildiği ve delil olabilecek bulguların muhafaza altına alınıp, mayın/EYP düzeneğinin Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde tahrip edildiği imha edildiği ifade edildi.

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