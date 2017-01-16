16.01.2017 17:01 Diyarbakır'da patlama

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör olaylarının ardından oluşan hafriyatın döküldüğü alanda patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu belirtildi. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki terör olaylarının ardından oluşan hafriyatın döküldüğü alanda patlama meydana geldi. Patlamada yaralıların olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre Sur'daki enkazın döküldüğü Dicle Üniversitesi hafriyat alanında bekleyen polis araçlarına yönelik bombalı saldırı yapıldığı belirtildi. Saldırıda yaralıların olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ile birlikte polis ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri gönderildi.



