Diyarbakır'da milyonluk kaçakçılık operasyonu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce, durdurulan bir çekici ve çekiciye bağlı römork içerisinde yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon 739 bin 386 TL olan 236 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce, durdurulan bir çekici ve çekiciye bağlı römork içerisinde yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon 739 bin 386 TL olan 236 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla kaçakçılık yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında, 29 Mayıs günü Kamışlı Bulvarı üzerinde durdurulan bir çekici ve bu çekiciye bağlı römorkör içerisinde yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon 739 bin 386 TL olan muhtelif markalarda toplam 236 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında bir şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmış ve suçta kullanılan araca el konulmuştur. İlimizde huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı vatandaşlarımızın desteği ile yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilecektir" denildi.

