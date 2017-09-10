10.09.2017 12:40 Diyarbakır'da karakola saldırı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma karakoluna patlayıcı yüklü kamyonetle intihar saldırısı düzenlendi. Olayda bir askerin hafif yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist ise öldü. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma karakoluna patlayıcı yüklü kamyonetle intihar saldırısı düzenlendi. Olayda bir askerin hafif yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist ise öldü.

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesi Duru Jandarma Karakol Komutanlığına bu sabah saatlerinde bomba yüklü kamyonetle düzenlenen intihar saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde karakola yaklaşık 75 metre mesafeden, PTS görüntü verisine göre 33 ACF 42 plakalı kamyonet içerisindeki bir terörist tarafından bugün 05.50 sıralarında patlayıcı yüklü araçla intihar saldırısında bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, "İntihar saldırısı sonrasında, patlama noktasında 10,5X11 metre genişliğinde, 5,2 metre derinliğinde çukur oluşmuş, patlayıcı yüklü araç saldırılarına karşı Diyarbakır-Bingöl karayolu güzergahının Duru Jandarma Karakol Komutanlığının 75 metre uzağından geçecek şekilde geçmiş dönemde değiştirilmiş olunması, beton blok ve akardeon engel sistemleriyle karakolun fiziki ve güvenlik tedbirlerinin artırılması, olay öncesinde elde edilen istihbari bilgilere istinaden ilgili personelin ikaz edilerek farkındalığın artırılması neticesinde, meydana gelen patlayıcı yüklü araç saldırısı esnasında sadece kule nöbetçisi olan 1 personel kulak altı bölgesinde oluşan kesi nedeniyle hafif şekilde yaralanmış, sevk edildiği Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilmeyi müteakip taburcu edilmiştir. Olay yeri incelemesine göre bahse konu patlayıcı yüklü araç saldırısında 1 teröristin öldüğü tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince, olay yeri incelemesi faaliyetleri ile soruşturma işlemlerine devam edilmektedir" denildi.



