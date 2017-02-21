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Diyarbakır'da istihdam seferberliğinin ilk adımı atıldı
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Diyarbakır'da istihdam seferberliğinin ilk adımı atıldı

Diyarbakır'da milli istihdam seferberliğinin ilk adımı atıldı. Vali Hüseyin Aksoy, kentteki iş insanları ile bir araya geldi.

Diyarbakır'da milli istihdam seferberliğinin ilk adımı atıldı. Vali Hüseyin Aksoy, kentteki iş insanları ile bir araya geldi.
Bir otelde düzenlenen toplantıya Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, kentte farklı alanlarda faaliyet gösteren iş insanları ve davetliler katıldı. Milli istihdam seferberliği toplantısında konuşan Vali Aksoy, Diyarbakır'ın, Türkiye'nin 12. büyük şehri olduğunu ve nüfusunun ise 1 milyon 670 bini aştığını söyledi. Diyarbakır'ın genç nüfus itibari ile de Türkiye ortalamasının oldukça altında olduğunu aktaran Vali Aksoy, "İlimizdeki istihdamı daha üst noktalara taşımak ve işsizliğin giderilmesi konusunda birçok çalışma geçmiş dönemli itibari ile yürütülüyor. Hepimizin çok yakından bildiği gibi Diyarbakır 6. bölge teşvik sistemi içerisinde yer alan ve bu bölgeye yatırım yapıldığı takdirde bir takım avantajlar sağlayan konumdaydı. 4 Eylül 2016'da Başbakanımız Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da yapmış olduğu açıklama ile Doğu ve Güneydoğu yatırım destek paketi kamuoyu ile paylaşıldı. Süreç içerisinde cazibe merkezleri programı adı altında bu bölgeye, Diyarbakır'ın da içinde yer aldığı 23 ile yapılacak olan yatırımlarda devletin ek bir takım yeni teşvikleri gündeme geldi. Bu avantajları bizler Diyarbakır'da nasıl kent ekonomisine katkı sağlayacak bir boyuta taşıyabiliriz hepimizin gayreti bu şekilde olacak ve bunu sizlerle konuşup paylaşacağız. Özellikle 27 şubat cazibe merkezleri programı kapsamında son başvuru tarihi. Bu bakımdan tarihe kadar iş dünyamızın yapacağı yatırımları kalkınma bankasına sunması büyük önem taşıyor" dedi.

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Yaptıkları çalışmalarda, yatırımcıların, yatırım yapabilecekleri alanları kendilerine sunma gibi özel gayretlerinin olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, şunları söyledi:
"Mevcut Organize Sanayi Bölgesi yatırımcılara tahsisi yapılmış ve tahsisi yapılmayan parsel sayımız oldukça kısıtlı. Talep cazibe merkezleri programı dışında da gelmeye devam ediyordu. Biz de Organize Sanayi Bölgesi yönetimi olarak organize sanayi bölgemizi biraz daha genişletebilme adına çalışmaları başlattık. Yaklaşık 2 bin dönümlük araziyi mevcut organize sanayi bölgesine eklemek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz."
Vali Aksoy, farklı illerde çalışmalarını sürdüren Diyarbakırlı iş adamlarını yarın kentte ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.
Toplantı daha sonra katılımcıların sunumları ile devam etti.
(Aydın Yorat / İHA)

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