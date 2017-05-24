Diyarbakır'da iş adamlarına FETÖ operasyonu

Diyarbakır'da, iş adamlarına yönelik gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da, iş adamlarına yönelik gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 28 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 32 iş adamının evine operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 28 kişi evlerinde gözaltına alındı. Adreslerinde bulunmayan 4 kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

