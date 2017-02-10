10.02.2017 10:02 Diyarbakır'da göz gözü görmüyor

Diyarbakır'da, sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar gözlerine inanamadı. Yoğun sisin kapladığı kentte göz gözü görmezken, zor anlar yaşayan araç sürücüleri, farlarını yakarak güçlükle ilerledi. Diyarbakır'da, sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar gözlerine inanamadı. Yoğun sisin kapladığı kentte göz gözü görmezken, zor anlar yaşayan araç sürücüleri, farlarını yakarak güçlükle ilerledi.

Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, kentte görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle kara ve hava ulaşımında da aksama yaşandı. Araç sürücüleri farlarını yakıp güçlükle ilerlerken, sabah saatlerindeki 1 uçuşun iptal edildiği, 2 uçuşta da gecikme yaşanacağı öğrenildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yoğun sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceği öğrenildi.

(Aydın Yorat/İHA)

