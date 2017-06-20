Diyarbakır'da feci kaza: 5 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kayacık köyü mevkiinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araçla otomobil çarpıştı. Feci kazada otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti. Olayda 5 polis de yaralandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kayacık köyü mevkiinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araçla otomobil çarpıştı. Feci kazada otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti. Olayda 5 polis de yaralandı.

Kaza, 16.30 sıralarında, Diyarbakır'ın Kocaköy ile Lice ilçeleri arasında bulunan Lice'ye bağlı Kayacık köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, özel harekat polislerini taşıyan Ejder tipi zırhlı araç ile bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada, sivil araçta bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 5 polis yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda asker, ambulans, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine bağlanan eski Asker Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Lice ilçesinde dün de özel harekat polislerinin taşıyan zırhlı midibüs ile sivil minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında polislerin de bulunduğu 18 kişi yaralanmıştı.

