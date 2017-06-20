Diyarbakır'da feci kaza: 5 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'ın Lice ile Kocaköy ilçeleri arasındaki Kayacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre, 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Diyarbakır'ın Lice ile Kocaköy ilçeleri arasındaki Kayacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre, 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.
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