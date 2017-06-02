Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Diyarbakır'da faciadan dönüldü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Diyarbakır'da faciadan dönüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerin yola döşediği 2 el yapımı patlayıcı düzeneği fark edilerek imha edildi. Operasyon kapsamında Elazığ Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırının şüphelisinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerin yola döşediği 2 el yapımı patlayıcı düzeneği fark edilerek imha edildi. Operasyon kapsamında Elazığ Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırının şüphelisinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde toplam 10 bin 73 güvenlik görevlisinin katılımı ile 28 Mayıs'ta başlatılan Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan müşterek birlik operasyonu devam ediyor. Diyarbakır Valiliği tarafından, operasyon kapsamında ele geçirilen maddeler ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Adli makamlardan alınan kararlara istinaden 5 köy ve mezrasında toplam 109 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti icra edilmiş, aralarında 18 Ağustos 2016 tarihinde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü binasına yönelik patlayıcı yüklü araç saldırısı olayının şüphelisinin de bulunduğu 12 şahıs gözaltına alınmıştır. Tesis edilen 31 yol kontrol noktasında yapılan kontroller neticesinde, 114 araç ve 314 şahsın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 3 şahıs yakalanarak 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılmasını müteakip serbest bırakılmıştır" denildi.

TERÖRİSTLERİN HAİN TUZAĞI SON ANDA ÖNLENDİ
Bölücü terör örgütüne ait 2 sığınak ve 2 mağara ile çevresinde detaylı aramaların yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 8 çuval içerisinde toplam 400 kilogram amonyum nitrat, 1 adet mutfak tüpü, 200 metre kablo, 2 adet pil bloğu, 1 adet el telsizi, 6 takım terörist kıyafeti, 5 çift spor ayakkabı, 1 adet uyku tulumu ve 1 adet video kamera ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince tespit edilen sığınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirilmiş, sığınaklar içerisinde bulunan çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam ve giyim malzemeleri yerinde imha edilmiştir. Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerindeki Lice ilçesi Alikahya köyü mevkinde karayolunun kenarına teröristlerce yerleştirilmiş 3 adet 12 kilogramlık tüp içerisinde yaklaşık 150 kilogram amonyum nitrat ile 3 adet dolu mutfak tüpü ile güçlendirilerek hazırlanmış olan el yapımı patlayıcı düzeneği ve ayrıca, Yukarı Turalı köyü mücavirinde 20 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 1 adet el yapımı patlayıcı düzeneği olmak üzere toplam 2 adet el yapımı patlayıcı, Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde imha edilmiştir. Narko-terörizmle mücadele kapsamında, 52 bin 642 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiş olup, kenevir bitkisi numune alınmasını müteakip, Cumhuriyet savcılığının talimatı gereğince yerinde imha edilmiş, 3 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Medipol Başakşehir ligi Kayseri'de tamamlıyor
Sahur vakti ayakkabı hırsızlığı
Kızıyla birlikte intihara kalkıştı, kızı kucağında uyuyakaldı
Filipinler'de otele saldırı: 35 ölü
Otomobil pazarı mayısta yüzde 11 azadı
Selfie burun estetiği taleplerini artırıyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Şırnak'taki kazada dikkat çeken PKK detayı
Şırnak'taki kazada dikkat çeken PKK detayı
Akın Öztürk: Zaten adamı da yakalayamamışlar!
Akın Öztürk: Zaten adamı da yakalayamamışlar!
Hulusi Akar: Ölürsem şehit, kalırsam gazi...
Hulusi Akar: Ölürsem şehit, kalırsam gazi...
ABD, PYD'ye verdiği silahların detayını Türkiye ile paylaşacak
ABD, PYD'ye verdiği silahların detayını Türkiye ile paylaşacak
'Gittiğimizde içindeki mühimmatlar patlıyordu'
'Gittiğimizde içindeki mühimmatlar patlıyordu'
Trump, ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını askıya aldı
Trump, ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını askıya aldı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Medipol Başakşehir ligi Kayseri'de tamamlıyor
Medipol Başakşehir ligi Kayseri'de tamamlıyor
Sahur vakti ayakkabı hırsızlığı
Sahur vakti ayakkabı hırsızlığı
Kızıyla birlikte intihara kalkıştı, kızı kucağında uyuyakaldı
Kızıyla birlikte intihara kalkıştı, kızı kucağında uyuyakaldı
Filipinler'de otele saldırı: 35 ölü
Filipinler'de otele saldırı: 35 ölü
Otomobil pazarı mayısta yüzde 11 azadı
Otomobil pazarı mayısta yüzde 11 azadı
Selfie burun estetiği taleplerini artırıyor
Selfie burun estetiği taleplerini artırıyor
Trabzonspor sezonu galibiyetle bitirmek istiyor
Trabzonspor sezonu galibiyetle bitirmek istiyor
Hulusi Akar'ın eski başdanışmanı: Darbe teşebbüsünü bence karışık gruplar yaptı
Hulusi Akar'ın eski başdanışmanı: Darbe teşebbüsünü bence karışık gruplar yaptı
Şehide son görev
Şehide son görev
Elektrikte serbest tüketici abone sayısı Mayıs'ta azaldı
Elektrikte serbest tüketici abone sayısı Mayıs'ta azaldı
İstanbul'da korkutan yangın
İstanbul'da korkutan yangın
Rusya domates dışında tarım ürünü yasağını kaldırdı
Rusya domates dışında tarım ürünü yasağını kaldırdı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English