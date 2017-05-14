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Diyarbakır'da faciadan dönüldü
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Diyarbakır'da faciadan dönüldü

Diyarbakır-Bingöl ile Lice-Kulp karayolları üzerine teröristlerce tuzaklanmış 2 adet el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcılar, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Diyarbakır-Bingöl ile Lice-Kulp karayolları üzerine teröristlerce tuzaklanmış 2 adet el yapımı patlayıcı bulundu. Patlayıcılar, kontrollü bir şekilde imha edildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi amacıyla alınan tedbirlere devam edildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu bağlamda, Lice-Kulp karayolu üzerinde 13 Mayıs 2017 Cumartesi günü elde edilen istihbari bilgiye istinaden icra edilen Mayın/EYP araması sonucunda, Lice ilçesi Gürbeyli mevkiinde bulunan menfezin duvarının delinmesi suretiyle menfez ile asfalt zemin arasına daha önceki tarihlerde yerleştirilmiş 1 adet elektrikli fünye, 20 metre kablo, 8 adet birleştirilmiş pil bloğu ve 1 adet Alpha Fire ateşleme cihazına bağlı ve aktif halde 120 kilogramlık sanayi tüpü içerisine 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak tuzaklanmış bir adet EYP düzeneği tespit edilmiştir. Ayrıca, Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde icra edilen Mayın/EYP araması sonucunda, Kocaköy ilçesi Çaytepe mevkiinde karayolunun kenarına gömülü vaziyette 1 adet elektrikli fünye, 300 metre uzunluğunda kablo, 16 adet birleştirilmiş pil bloğu, 1 adet telsiz ve 1 adet Tol serisi devre kartına bağlı ve aktif halde 2 adet jelikan bidon içerisinde yaklaşık 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanmış bir adet EYP düzeneği tespit edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığın talimatı doğrultusunda tespit edilen EYP düzenekleri, OYİ incelemesinin yapılmasını müteakip Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde tahrip edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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