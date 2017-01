01.01.2017 13:57 Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumuna havai fişekli saldırı

Diyarbakır'da Et ve Süt Kurumu Müdürlüğüne havai fişekli saldırı düzenlendi.



Edinilen bilgilere göre, merkez Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtinde bulunan Et ve Süt Kurumu Kombina Müdürlüğü önüne gelen 2 kişi, ellerindeki havai fişekleri kurum içerisine attı. Kurumun avlusuna düşen havai fişekler herhangi bir hasara yol açmazken, saldırı sonrası ara sokaklara kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.