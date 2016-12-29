29.12.2016 18:20 Diyarbakır'da elektrik kesintisi uygulanacak

Dicle Elektrik Dağıtım, yapılacak çalışmalar nedeniyle Diyarbakır'ın bazı bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Dicle Elektrik Dağıtım, yapılacak çalışmalar nedeniyle Diyarbakır'ın bazı bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.



Dicle Elektrik Dağıtımdan yapılan açıklamada, "Urfayolu 10'uncu kilometrede bulunan TM4 F14 Yağsan fiderine bağlı Serap gözeli çıkışında yeni tesis çalışmasından dolayı 30.12.2016'da 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintileri yaşanılacaktır. Ayrıca, TEİAŞ tarafından Diyarbakır 4 Trafo Merkezi 154/34,5 kv TRB'de yapılacak olan bakım onarım çalışmasından dolayı da 06.30 ile 13.00 saatleri arasında şehir merkezinde ve Karacadağ bölgesine bağlı köylerde kısmı elektrik kesintileri yaşanılacaktır" denildi.

