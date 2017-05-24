Diyarbakır'da dev huzur operasyonu

Diyarbakır'da, kent genelinde 3 bin polis ve jandarmanın katılımıyla huzur operasyonu yapıldı.

Diyarbakır'da, kent genelinde 3 bin polis ve jandarmanın katılımıyla huzur operasyonu yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 3 bin personelle huzur operasyonu düzenledi. Hava destekli operasyonda Terörle Mücadele, Asayiş, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme şubeleri ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Kentin giriş ve çıkışlarının yanı sıra umuma açık yerler ve metruk binalarda kontroller gerçekleştirildi.

Operasyon, emniyet amiri ve komutanların kontrolünde gerçekleştirilirken, kontrol noktasına gelen araçlarda kokuya duyarlı köpeklerle arama yapıldı. Şüpheli kişilerin kimlikleri kontrol edilirken, trafik ekipleri de alkol kontrolü yaptı.

Öte yandan, asayiş uygulaması esnasında yol ortasında bozulan bir araç askerler tarafından itilerek güvenli bir yere götürüldü.

(Emrah Kızıl /İHA)